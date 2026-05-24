сегодня в 09:49

ТЦ поврежден при ударе по военному заводу в Киеве из-за сбоя украинской ПВО

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) был поврежден при массированной атаке по военным объектам в Киеве из-за некорректной работы ПВО Украины. По предварительным данным, удар наносился по военному заводу «Артем», сообщает Mash .

В результате удара значительный повреждения получил ТЦ «Квадрат», расположенный рядом со станцией метро «Лукьяновская». Он находится примерно в 250 метрах от завода. Сгорел расположенный поблизости рынок, ближайшие жилые дома также разрушены.

На опубликованных кадрах видно, как в результате некорректной работы украинской ПВО разрушения получил торговый центр и припаркованные поблизости автомобили. Пожарные противают конструкцию для предотвращения повторного возгорания.

Завод «Артем» производит и экспортирует управляемые авиационные ракеты средней дальности типов Р-27, Р-27Е различных модификаций, неуправляемые авиационные ракеты РС-80, а также противотанковые управляемые ракеты.

