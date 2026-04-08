Иран согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе

Иран дал согласие гарантировать безопасность судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети, сообщает РИА Новости .

По словам американского лидера, данное решение является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с Ираном.

«Иран согласился на полное и немедленное безопасное открытие Ормузского пролива», — говорится в сообщении Трампа.

Ранее Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он считает, что за это время Вашингтон и Тегеран договорятся о завершении конфликта.

