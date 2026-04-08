Трамп заявил, что США и Иран за две недели договорятся о завершении конфликта
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Тегеран договорятся о завершении конфликта в течение двух недель. Он также пообещал близкое решение, сообщает РИА Новости.
По словам американского президента, многие пункты разногласий уже согласованы.
«Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно завершить и оформить соглашение», — написал Трамп в соцсети.
Ранее Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Прекращение огня будет двусторонним.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.