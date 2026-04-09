Израильские военные убили топ-чиновника «Хезболлы» в Ливане
Фото - © сгенерировано ИИ
Армия Израиля отчиталась об атаке по Бейруту в Ливане прошлой ночью. Во время нее ликвидировали личного секретаря главы шиитской организации «Хезболлах» Наима Касема — Али Юсуфа Харши, сообщает ТАСС.
Погибший был племянником лидера организации.
Также в ЦАХАЛ считают Харши близким соратником и личным советником Касема. Он играл важную роль в управлении канцелярией и обеспечении ее безопасности.
8 апреля США и Иран заключили перемирие на две недели. Однако оно не касается Ливана. Израиль продолжает атаковать «Хезболлу».
