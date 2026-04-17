Пьяный водитель сбежал с места смертельного ДТП в Ленобласти

Нетрезвый водитель совершил смертельное ДТП и сбежал с места происшествия в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ .

По данным региональной полиции, 41-летний мужчина за рулем «Рено Логан» превысил скорость и вылетел с дороги в кювет. В результате аварии 48-летний пассажир умер.

Водитель сбежал с места происшествия, но его все равно задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Пензенской области.

