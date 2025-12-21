Сотрудник с сообщниками обокрал Макрона в Елисейском дворце на 40 тыс евро

Работника Елисейского дворца в Париже, который был ответственен за столовое серебро, был задержан за кражу столовых приборов и фарфора у президента государства. Это произошло на фоне серии преступлений, совершенных в популярных культурных учреждениях Франции, сообщается в материале The Guardian .

На прошлой неделе силовики задержали мужчину и двух его возможных подельников. Их обвиняют в воровстве столовых приборов из официальной парижской резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. Злоумышленники, предположительно, пытались реализовать предметы государственного наследия через аукцион.

Исчезнувшие столовые приборы стоили до 40 тыс. евро. Большая часть изделий создана в Севрской мануфактуре в Париже. Фабрика начала принадлежать государству с 1759 года.

Эту кражу считают повтором череды ограблений Лувра, а также иных музеев Франции, случившихся в последние месяцы. Из-за них возникают сомнения в том, что культурные учреждения государства надежно защищены.

