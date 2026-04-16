Умерла ветеран Мария Барсученко, открывшая путь бронепоезду под Москвой

На 106-м году жизни скончалась Мария Тимофеевна Барсученко — женщина, чье имя навсегда вписано в историю Великой Победы. Она ушла из жизни, совсем немного не дожив до Дня Победы. Для округа и для всей страны это невосполнимая потеря. О невосполнимой утрате в своем Telegram-канале сообщил глава Дмитровского муниципального округа Московской области Михаил Шувалов.

В 1941 году, в самые тяжелые дни битвы за Москву, юная стрелочница Мария Тимофеевна совершила подвиг, который изменил ход сражения. Она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Бронепоезд успел вовремя преградить дорогу фашистским танкам, которые рвались через канал к городу Дмитрову.

Один правильный рычаг в руках хрупкой девушки остановил врага. Ее жизнь стала примером несгибаемой воли, мужества и безграничной любви к Родине. Подвиг Марии Барсученко навсегда останется в памяти благодарных потомков.

Родным, близким и всем, кто знал Марию Тимофеевну, Шувалов выразил искренние соболезнования. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах людей.

Вечная память героине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.