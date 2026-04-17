Ограничения в небе Ленобласти затронули маршруты в Калининград

Временные ограничения в небе Ленобласти затронули маршруты в Калининград, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В этой связи в аэропорту „Храброво“ возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры связаны с обеспечением безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта «Храброво».

В аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника над Ленобластью.

