Mercedes-Benz, BMW и Porsche стали самыми популярными кабриолетами у россиян

Эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали рынок кабриолетов с пробегом и выяснили, какие марки и модели пользуются наибольшей популярностью, как меняется предложение таких автомобилей в течение года и в какие периоды цены оказываются наиболее выгодными для покупателей. Согласно исследованию, которое есть в распоряжении РИАМО, большей популярностью пользуются кабриолеты марок Mercedes-Benz, BMW и Porsche.

Аналитики изучили рынок кабриолетов с пробегом, выяснили, что пик интереса и предложения традиционно приходится на теплое время года — с апреля по август. В этот период спрос на такие автомобили увеличивается на 15% по сравнению со средним показателем за год, а количество предложений вырастает до 20%.

Максимальный объем предложений фиксируется в июне–июле, хотя, например, в 2025 году пик пришелся на май–июль. Именно конец весны и летние месяцы становятся периодом, когда на рынке появляется больше всего таких автомобилей, а значит, у покупателей расширяется выбор по моделям и ценовым сегментам.

Лидеры спроса

Чаще всего на платформе в 2026 году продавали кабриолеты марок Mercedes-Benz, BMW и Porsche. На них пришлось 53,7% от всего предложения. Среди моделей по числу объявлений лидировали BMW Z4 (7,2%), Mercedes-Benz SLK-класс (6,2%) и Ford Mustang (6,0%). Также в топ-10 по числу предложений вошли Mercedes-Benz SL-класс (5,0%), BMW 4 серия (4,8%), BMW 3 серия (4,6%), Mercedes-Benz SL-класс AMG (3,2%), MINI Cooper (1,9%), Mercedes-Benz E-класс (1,9%), Daihatsu Copen (1,7%), Chevrolet Camaro (1,6%), BMW 8 серии (1,6%) и Porsche 718 Boxster (1,6%).

В 2026 году самым популярным брендом кабриолетов с пробегом стал Mercedes-Benz — он занял почти четверть интереса пользователей на платформе (23,6%). В тройку лидеров также вошли BMW (23,9%) и Porsche (5,2%), суммарно забрав на себя больше половины (53,7%) внимания рынка. Самой популярной моделью кабриолета стал Ford Mustang. В топ-10 также вошли Mercedes-Benz SLK-класс и SL-класс, BMW Z4, BMW 3 серия, BMW 4 серия, Chevrolet Camaro, Peugeot 206, Chevrolet Corvette и Porsche Boxster.

О регионах

Эксперты также выяснили, что в 2026 году самый высокий спрос на кабриолеты с пробегом был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО): здесь он на треть превышает средний показатель по стране. В Центральном федеральном округе (ЦФО) спрос на них выше на 10%. Достаточно популярны такие машины также в Приволжском (ПФО) и Южном (ЮФО) федеральных округах.

Чаще всего кабриолеты продаются в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 38% среди всех предложений на Авито Авто. В Южном федеральном округе (ЮФО) их доля составляет 23,7%, в Северо-Западном — 14,1%.

