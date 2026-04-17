Жителям Подмосковья назвали 8 услуг, за которыми не нужно идти в офис МосОблЕИРЦ

МосОблЕИРЦ переводит в онлайн-формат дополнительные услуги. Об этом сообщила пресс-служба расчетного центра.

В онлайн-формат переведены:

  • перерасчет по показаниям счетчиков;
  • подача выписки из домовой книги/ЕГРН;
  • предоставление актов о поверке/замене счетчиков;
  • изменение данных приборов учета;
  • открытие лицевого счета (для тех, у кого уже есть личный кабинет МосОблЕИРЦ  на другую недвижимость)
  • передача показаний, в том числе после поверки;
  • получение копии платежного документа;
  • выдача справки об отсутствии задолженности и копии финансово-лицевого счета (кроме срочной и с синей печатью).

Если нужна услуга из этого списка,  не нужно идти в офис и ждать приема у менеджера. Получить услугу можно  в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Для регистрации в сервисе понадобится только номер лицевого счета и сумма к оплате из квитанции. Уточнить номер счета и проконсультироваться можно по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00. Подробная инструкция  — на сайте расчетного центра.

Получить помощь в регистрации в личном кабинете можно в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ. Менеджеры покажут возможности сервиса, подскажут, как заказать и получить услугу, помогут установить приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.