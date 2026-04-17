Жителям Подмосковья назвали 8 услуг, за которыми не нужно идти в офис МосОблЕИРЦ

МосОблЕИРЦ переводит в онлайн-формат дополнительные услуги. Об этом сообщила пресс-служба расчетного центра.

В онлайн-формат переведены:

перерасчет по показаниям счетчиков;

подача выписки из домовой книги/ЕГРН;

предоставление актов о поверке/замене счетчиков;

изменение данных приборов учета;

открытие лицевого счета (для тех, у кого уже есть личный кабинет МосОблЕИРЦ на другую недвижимость)

передача показаний, в том числе после поверки;

получение копии платежного документа;

выдача справки об отсутствии задолженности и копии финансово-лицевого счета (кроме срочной и с синей печатью).

Если нужна услуга из этого списка, не нужно идти в офис и ждать приема у менеджера. Получить услугу можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Для регистрации в сервисе понадобится только номер лицевого счета и сумма к оплате из квитанции. Уточнить номер счета и проконсультироваться можно по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00. Подробная инструкция — на сайте расчетного центра.

Получить помощь в регистрации в личном кабинете можно в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ. Менеджеры покажут возможности сервиса, подскажут, как заказать и получить услугу, помогут установить приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.