Жителям Подмосковья назвали 8 услуг, за которыми не нужно идти в офис МосОблЕИРЦ
МосОблЕИРЦ переводит в онлайн-формат дополнительные услуги. Об этом сообщила пресс-служба расчетного центра.
В онлайн-формат переведены:
- перерасчет по показаниям счетчиков;
- подача выписки из домовой книги/ЕГРН;
- предоставление актов о поверке/замене счетчиков;
- изменение данных приборов учета;
- открытие лицевого счета (для тех, у кого уже есть личный кабинет МосОблЕИРЦ на другую недвижимость)
- передача показаний, в том числе после поверки;
- получение копии платежного документа;
- выдача справки об отсутствии задолженности и копии финансово-лицевого счета (кроме срочной и с синей печатью).
Если нужна услуга из этого списка, не нужно идти в офис и ждать приема у менеджера. Получить услугу можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ.
Для регистрации в сервисе понадобится только номер лицевого счета и сумма к оплате из квитанции. Уточнить номер счета и проконсультироваться можно по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00. Подробная инструкция — на сайте расчетного центра.
Получить помощь в регистрации в личном кабинете можно в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ. Менеджеры покажут возможности сервиса, подскажут, как заказать и получить услугу, помогут установить приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.