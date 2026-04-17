Команды детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» от России, Египта, Иордании, Таиланда впервые принимают участие в Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая сегодня началась в Москве, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Юбилейная 60-я Менделеевская олимпиада МГУ собрала около 200 лучших учеников из более чем 35 государств и проводится с учетом принципов углеродной нейтральности, что позволит привлечь внимание будущих химиков к проблемам экологического благополучия, сообщила пресс-служба Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Менделеевская олимпиада школьников по химии, признанная ЮНЕСКО, стартовала в 1967 году. С 2023 года она проходит в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Победители состязания получают право поступать без экзаменов в лучшие вузы России. В этом году основные мероприятия Олимпиады запланированы с 16 по 22 апреля. В Москву прибыли сборные по химии из более чем 35 стран, включая Египет, Иорданию и Таиланд, национальные команды которых создали амбассадоры Международной премии «Экология — дело каждого».

16 апреля на площадке Ломоносовского корпуса МГУ состоялась церемония открытия 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии (ММО-60) с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, ректора МГУ, Героя Труда РФ, академика Виктора Садовничего, вице-президента РАН, научного руководителя химического факультета МГУ, члена жюри Международной премии «Экология — дело каждого» Степана Калмыкова. Одна из самых сложных и авторитетных олимпиад мира объединила около 200 сильнейших школьников.

«Для нас очень важно, что лауреаты и победители премии „Экология — дело каждого“ как из России, так и других стран — Египта, Иордании и Таиланда — стали участниками Олимпиады и получают возможность заявить о себе на таких значимых международных площадках. В этом году Менделеевская олимпиада по химии — юбилейная, и мы поздравляем с этим событием! Очень ценно, что академик РАН Степан Калмыков является членом жюри премии и тем самым Российская академия наук поддерживает талантливую молодежь, которая хочет сделать нашу планету чище и здоровее. Олимпиада открывает перед ребятами не только научные горизонты, но и дает им сильнейший опыт общения с лучшими представителями мирового химического сообщества. Уверена, что этот шаг станет для многих из них началом большого профессионального пути», — сказала Светлана Радионова.

Российская команда премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» выступает вне конкурса. Однако все ребята получат сертификаты с подтверждением своего участия в одном из самых престижных интеллектуальных состязаний мира, а также смогут от премии побывать в инновационном образовательном лагере на озере Байкал или на одной из уникальных тематических образовательных смен на базе всероссийских детских центров. Как сообщила Светлана Радионова, в состав сборной премии вошли четыре школьника из разных уголков страны. Андрей Савченков из Москвы — обладатель специального приза V сезона премии в номинации «Поколение будущего». Андрей разработал модель устройства для улавливания метана из атмосферы с целью снижения выбросов парниковых газов. Участница VI сезона премии Варвара Бобрышева из Ставрополя представила проект по созданию марганцевого микроудобрения из переработанных батареек с использованием безопасных реагентов. Также из Ставрополя Даниил Дьяконов — участник VI сезона премии и автор разработки антисептического экогеля на основе алоэ и наночастиц серебра с высокой эффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду. Захар Акользин из города Свободный Амурской области — участник VI сезона премии, который предложил проект ветрогенератора цилиндрической формы, использующего эффект Магнуса для повышения эффективности генерации энергии.

В борьбу на Олимпиаде также вступят амбассадоры премии из Египта, Иордании и Таиланда, которые создали национальные команды своих стран. Они авторы проектов по очистке воды, экологическому просвещению, повторному использованию ресурсов.

«Менделеевская олимпиада по химии — это уникальная платформа для подготовки нового поколения ученых. Главная ее цель — популяризация химии и поддержка одаренных детей, которым интересно, как устроен наш мир. В этом году Олимпиада проходит как углеродно-нейтральное событие. Это значит, что углеродный след, связанный с ее проведением — выбросы от транспорта, энергопотребление площадок и прочее — будет полностью компенсирован. Считаю, что участие команды премии „Экология — дело каждого“ — это замечательный пример того, как научные соревнования способствуют формированию интереса молодежи к фундаментальным дисциплинам. Я убежден, что такое взаимодействие в рамках Олимпиады вдохновит ребят на новые открытия и укрепит международные научные связи», — сказал Степан Калмыков.

Как отметила Светлана Радионова, участие призеров и лауреатов премии «Экология — дело каждого» в Менделеевской олимпиаде — это возможность увидеть масштаб современной науки, почувствовать атмосферу серьезного интеллектуального соревнования и укрепить интерес к исследованиям. Международная премия Росприроднадзора формирует новое поколение молодых лидеров, заинтересованных в науке, экологии и развитии межкультурного сотрудничества, объединяет талантливую молодежь со всего мира. Напомним, что в проекте участвуют все регионы России и свыше 105 государств. Благодаря поддержке РАН и химфака МГУ, студенты могут раскрыть свой потенциал. Для участников команд премии Росприроднадзора из разных стран Менделеевская олимпиада станет не только важным событием, но и символом того, что экологическая инициатива, наука и образование сегодня идут рядом и создают новые возможности для международного сотрудничества. Во время культурной программы участники Олимпиады побывают в научных лабораториях МГУ и встретятся с российскими учеными и космонавтами.

Напомним, что Международная премия Росприроднадзора «Экология — дело каждого» существует 5 лет. Проект объединяет активных и неравнодушных детей, молодежь и взрослых со всего мира, которые вовлечены в экологическую повестку и предлагают идеи, разработки, инициативы в области устойчивого развития и сохранения окружающей среды.

