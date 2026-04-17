«Диктант Победы» в Подольске напишут на 35 площадках

24 апреля состоится международная патриотическая акция «Диктант Победы», организованная «Единой Россией» и Российским военно-историческим обществом. Как отмечают организаторы, мероприятие стало по-настоящему любимым и народным. В городском округе Подольск будет развернуто 35 площадок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной из них станет Центральный архив Министерства обороны РФ — символичное место, где хранится память о защитниках Отечества и работает экспозиция, посвященная подвигу Подольских курсантов.

В 2026 году акция приурочена к 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Связь с Подольском здесь особая: в октябре 1941 года, в критический момент битвы за Москву, именно Жуков поставил задачу юным курсантам задержать врага. Защитники не только выполнили приказ — почти две недели они сдерживали наступление, сорвав планы противника и позволив укрепить оборону столицы. Примечательно, что впоследствии Георгий Жуков лично работал в архиве над своими воспоминаниями, обращаясь к документам военных лет.

Отдельный блок заданий «Диктанта Победы» посвятят подвигам героев специальной военной операции. Кроме того, участники смогут написать письма со словами поддержки нынешним бойцам.

К акции присоединятся депутаты горсовета, ветераны, представители общественных организаций, волонтеры, юнармейцы и кадеты. Вместе с ними диктант напишет депутат Государственной думы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов.

Организаторы подчеркивают: «Диктант Победы» — это не просто тест, а живая связь поколений, общая память и уважение к подвигу предков. Всех жителей округа приглашают присоединиться. Подготовиться к диктанту можно на портале «Ростелеком Лицей», а проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны — на онлайн-площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.