Согласован проект общественно-делового комплекса в Коммунарке

В столице согласовали проект строительства общественно-делового комплекса в Коммунарке. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Объект войдет в состав формирующейся инфраструктуры района Коммунарка. Само здание разместится в шаговой доступности от одноименной станции метро.

«Участок застройки расположен в квартале Калужского шоссе, Юдинского бульвара, бульвара Мечникова и Ольховой аллеи. Согласованный проект предполагает строительство одиннадцатиэтажного здания с двумя подземными этажами. Общая площадь объекта составит более 29,3 тыс. кв. м», — рассказал Щербаков.

Рядом с будущим комплексом находятся остановки общественного транспорта, кафе, магазины, скверы, прогулочные зоны и торговые центры. Территорию, прилегающую к зданию, озеленят и благоустроят.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, новое общественно-деловое пространство в Коммунарке появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

«Для возведения объекта город выделил свободный участок площадью 0,35 га по адресу: квартал № 150, з/у 1Д. Согласно договору строительство должно быть завершено к 2028 году», — пояснила Соловьева.

Внутри здания по проекту предусмотрены помещения для офисов и точки общепита. На офисную часть отведено более 15 тыс. кв. м, а под кафе — 605. Цокольный этаж включит в себя входную зону, кафе, пост охраны, лифтовой холл, а также технические и офисные помещения. Со второго по одиннадцатый этаж разместятся офисы со свободной планировкой и техпомещения. Лоджии предусмотрены на каждом этаже.

Для посетителей и сотрудников организуют парковку на 107 машино-мест: из них 100 обустроят в подземной части здания, а еще семь — на цокольном этаже. Ожидается, что в бизнес-центре будет работать до 1,6 тыс. человек.

Масштабные инвестпроекты реализуются в столице с 2016 года и считаются одним из главных инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях строить коммерческие, социальные и производственные объекты, принимая на себя обязательства по созданию новых рабочих мест.