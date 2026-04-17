Из кита, застрявшего на берегу Балтийского моря, хотят сделать топливо

Власти разрабатывают планы на случай смерти горбатого кита Тимми, который застрял на мелководье в Балтийском море неподалеку от ФРГ. Из него хотят сделать биодизельное топливо, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bild.

После смерти млекопитающего эксперты хотят выяснить, почему оно оказалось в такой ситуации и страдало ли от болезни изначально. Также они планируют определить, какую роль сыграла сеть, застрявшая у кита во рту.

Специалисты хотят провести вскрытие и изучить органы водного обитателя. Вероятно, кита просто «разберут» на части. Скелет Тимми заберет Немецкий океанографический музей в Штральзунде или Ростокский университет. А останки будут утилизированы. Их перевезут в Мальхин, чтобы сделать углеродно-нейтральное топливо для электростанций либо экологически чистый биодизель.

Специализированная компания SecAnim заявила, что готова заняться переработкой туши.

С 31 марта кит увяз на мелководье залива Кирхзее острова Пель к северу от Висмара. Биологи считают, что у Тимми практически нет шансов выжить. Немецкие спасатели предпринимают последнюю попытку спасти его. Ранее кит впервые с начала месяца сдвинулся с места.

