Из кита, застрявшего на берегу Балтийского моря, хотят сделать топливо
Власти разрабатывают планы на случай смерти горбатого кита Тимми, который застрял на мелководье в Балтийском море неподалеку от ФРГ. Из него хотят сделать биодизельное топливо, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bild.
После смерти млекопитающего эксперты хотят выяснить, почему оно оказалось в такой ситуации и страдало ли от болезни изначально. Также они планируют определить, какую роль сыграла сеть, застрявшая у кита во рту.
Специалисты хотят провести вскрытие и изучить органы водного обитателя. Вероятно, кита просто «разберут» на части. Скелет Тимми заберет Немецкий океанографический музей в Штральзунде или Ростокский университет. А останки будут утилизированы. Их перевезут в Мальхин, чтобы сделать углеродно-нейтральное топливо для электростанций либо экологически чистый биодизель.
Специализированная компания SecAnim заявила, что готова заняться переработкой туши.
С 31 марта кит увяз на мелководье залива Кирхзее острова Пель к северу от Висмара. Биологи считают, что у Тимми практически нет шансов выжить. Немецкие спасатели предпринимают последнюю попытку спасти его. Ранее кит впервые с начала месяца сдвинулся с места.
