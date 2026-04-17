У застрявшего в Германии кита кожная инфекция, но он впервые сдвинулся с места

У горбатого кита Тимми, который застрял на мелководье в Балтийском море неподалеку от ФРГ, развилась кожная инфекция, но он впервые проявил активность, сообщает SHOT .

У млекопитающего также нашли раны на спине. Немотря на болезни, кит впервые с начала месяца сдвинулся с места.

Биологи считают, что у Тимми практически нет шансов выжить. Но немецкие спасатели пытаются спасти его. Эта попытка станет последней.

С 31 марта кит увяз на мелководье залива Кирхзее острова Пель к северу от Висмара. Спасатели поливают его водой из Балтийского моря.

В материале РИАМО рассказываем о том, какие усилия предпринимались для спасения горбатого кита с отмели.

