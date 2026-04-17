В Москве автобус и мусоровоз попали в ДТП, есть пострадавшие

На Ленинском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и мусоровоза. В результате столкновения пострадали два человека, сообщает агентство «Москва» .

Обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются. По предварительным данным, транспортные средства столкнулись на одной из оживленных магистралей столицы. Информация о том, кто из водителей нарушил правила дорожного движения, пока не поступала.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Степень тяжести полученных травм уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи. Движение на участке Ленинского проспекта может быть затруднено.

