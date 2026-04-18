Трамп назвал возможных участников переговоров с Ираном

В американскую делегацию на переговорах с Ираном войдут спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, вероятно, вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает RT со ссылкой на телеканал ABC.

Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. 13 апреля американские корабли начали блокировать все корабли, входящие и выходящие через Ормузский пролив.

На этом фоне в МИД Ирана пригрозили срывом перемирия. Там заявили, что ограничения стали незаконным шагом. Это может повлечь за собой соответствующие последствия.

17 апреля начало действовать 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном.

