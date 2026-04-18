На территории Псковской области объявили опасность атаки БПЛА

В воздушном пространстве Псковской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.

«Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области», — сообщил он.

Губернатор предупредил о возможных ограничениях в работе связи и интернета.

Он добавил, что работает система ПВО.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над Воронежем, фиксируются повреждения в строящемся дом.

