На территории Псковской области объявили опасность атаки БПЛА
В воздушном пространстве Псковской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.
«Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области», — сообщил он.
Губернатор предупредил о возможных ограничениях в работе связи и интернета.
Он добавил, что работает система ПВО.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над Воронежем, фиксируются повреждения в строящемся дом.
