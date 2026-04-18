На северо-востоке Украины раздались два взрыва

В городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели два взрыва, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Ранее в Сумской, Черниговской и Одесской областях зазвучали сирены воздушной тревоги.

«В Сумах было слышно взрыв… Еще взрыв», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что для приведения в порядок энергетической сети Украины после сбоев может понадобиться до полутора суток.

