На Украине назвали срок, когда восстановят энергию в стране после сбоя

Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что для приведения в порядок энергетической сети Украины после сбоев может понадобиться до полутора суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Киев 24».

Нагорняк отметил, что, по оценкам специалистов энергетической отрасли, потребуется от суток до 36 часов для стабилизации энергосистемы и возобновления полноценной работы атомных станций. Он также подчеркнул, что восстановление будет поэтапным, с продолжительными отключениями электроэнергии и применением аварийных графиков.

31 января в большинстве областей Украины были произведены внеплановые отключения электричества. Блэкаут затронул, в частности, Киев и Киевскую область, а также Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всем Киеве прекращено водоснабжение, а в столице и в Харькове остановилось движение метрополитена.

Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал причиной произошедшего технологический сбой и отключение линий, соединяющих энергосистемы Румынии и Молдавии, а также западную и центральную части Украины. Была также приостановлена работа некоторых блоков атомных электростанций.

Масштабные многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года из-за проблем в коммунальных сетях. В результате в середине января в стране был введен режим чрезвычайной ситуации.

