На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

сегодня в 14:06

Украинская энергокомпания «Укрэнерго» сообщила о введении экстренных отключений электричества практически по всей территории страны. Об этом информирует издание «Инсайдер», пишет ТАСС .

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил о каскадном сбое в национальной энергосистеме. Это привело к масштабным проблемам с электроснабжением.

Предварительно известно, что на Южноукраинской атомной электростанции зафиксирована аварийная остановка одного из реакторов. Инцидент усугубил ситуацию с энергообеспечением.

В крупнейших городах страны произошли серьезные сбои в работе общественного транспорта. Метрополитен в Киеве и Харькове прекратил работу из-за отсутствия электропитания.

Также по всему Киеву произошло отключения подачи воды. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть энергию и воду в дома населения.

