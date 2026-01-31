Киев остался полностью без воды

сегодня в 13:45

«Киевводоканал» отключил подачу воды по всему Киеву

В настоящее время подача воды прекращена во всех областях украинской столицы. «Киевводоканал» проинформировал об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook*, пишет ТАСС .

В заявлении говорится, что из-за инцидента в энергетической сети прекращено водоснабжение по всему Киеву.

Горожанам сообщили, что в настоящее время сотрудники энергетических компаний совместно с экспертами «Киевводоканала» прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления электроснабжения объектов, обеспечивающих водоснабжение и канализацию.

Время, необходимое для устранения последствий аварии, компанией не уточняется.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России.