В Омской области мужчина зарезал 7 козлят и расстрелял 2 коз, чтобы вернуть жену

В Омской области мужчина решил вернуть супругу необычным и жестоким способом. После того как 36-летняя женщина поссорилась с ним и уехала вместе с ребенком, оставив мужа присматривать за хозяйством, глава семейства начал пить. Соскучившись по жене, он стал звонить ей с угрозами, в итоге он убил семерых козлят и двух коз, сообщает Telegram-канал «112» .

Мужчина обещал застрелить часть скота, если возлюбленная откажется возвращаться домой. Женщина не послушалась и не вернулась. Тогда супруг привел угрозы в исполнение: он зарезал семерых козлят и расстрелял двух взрослых коз. Туши животных обнаружила полиция, прибывшая на место после звонка перепуганной женщины.

В ходе осмотра стражи порядка изъяли у мужчины охотничье ружье, на которое у него не оказалось лицензии. Также были найдены два патрона от мелкокалиберной винтовки и пять банок с порохом. Все это было изъято в рамках проверки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Однако статья, по которой его привлекли к ответственности, касается пока только незаконного хранения оружия и боеприпасов. Вопрос о жестоком обращении с животными и угрозах убийством, вероятно, будет рассматриваться отдельно.

