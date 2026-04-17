Пятеро детей едва не задохнулись от декоративного дыма на концерте в Москве

На юго-западе Москвы пятеро детей пострадали от декоративного дыма во время концерта. Происшествие случилось в культурном центре «Лира» на бульваре Адмирала Ушакова, сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

По предварительным данным, во время выступления была использована дымовая машина для создания атмосферы на сцене. Однако концентрация дыма оказалась слишком высокой, и несколько несовершеннолетних зрителей почувствовали себя плохо. Всего пострадали пятеро детей.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работали врачи скорой. Степень тяжести состояния детей в настоящее время уточняется. Информации о госпитализации пока не поступало.

Организаторы мероприятия и сотрудники культурного центра выясняют причины произошедшего. Специалистам предстоит установить, почему декоративный дым оказал такое воздействие на здоровье детей и были ли нарушены правила безопасности при использовании сценического оборудования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.