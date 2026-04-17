Пятеро детей едва не задохнулись от декоративного дыма на концерте в Москве
На юго-западе Москвы пятеро детей пострадали от декоративного дыма во время концерта. Происшествие случилось в культурном центре «Лира» на бульваре Адмирала Ушакова, сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
По предварительным данным, во время выступления была использована дымовая машина для создания атмосферы на сцене. Однако концентрация дыма оказалась слишком высокой, и несколько несовершеннолетних зрителей почувствовали себя плохо. Всего пострадали пятеро детей.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работали врачи скорой. Степень тяжести состояния детей в настоящее время уточняется. Информации о госпитализации пока не поступало.
Организаторы мероприятия и сотрудники культурного центра выясняют причины произошедшего. Специалистам предстоит установить, почему декоративный дым оказал такое воздействие на здоровье детей и были ли нарушены правила безопасности при использовании сценического оборудования.
