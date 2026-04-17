В ДНР пострадали два мирных жителя в результате атаки БПЛА

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль тяжело ранена 11-летняя девочка, ранения средней степени тяжести получил отец ребенка — 38-летний мужчина.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, повреждены жилое домостроение и легковой автомобиль.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР пострадали пятеро человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.