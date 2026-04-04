В ДНР 5 мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ

Спецоперация

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР пострадали 5 человек, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в канале на платформе Мах.

«Пять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — говорится в сообщении.

В Буденновском районе Донецка пострадали четыре женщины и мужчина. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Кроме того,  повреждены остекление четырех жилых домов.

Ранее средства противовоздушной обороны за 7 часов уничтожили 69 БПЛА ВСУ над регионами России.

