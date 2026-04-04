Силы ПВО сбили 69 украинских БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны за 7 часов уничтожили 69 БПЛА ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что силы ПВО сбили вражеские беспилотники в период с 15.00 до 22.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом.

Ранее сообщалось, что один человек получил осколочное ранение в Тольятти Самарской области во время удара БПЛА ВСУ.

