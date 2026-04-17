Внуково работает со сбоями: рейсы принимают и отправляют по спецсогласованию

В аэропорту Внуково в Москве введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация .

На данный момент аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы, но только по согласованию с соответствующими органами. Это означает, что все вылеты и посадки проходят дополнительный контроль и разрешительные процедуры.

В связи с введенными ограничениями возможны корректировки в расписании части рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса, так как время вылета и прилета может измениться.

Узнать актуальную информацию о рейсах можно с помощью онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Внуково. Администрация приносит извинения за возможные неудобства и просит пассажиров с пониманием отнестись к временным мерам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.