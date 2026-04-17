Круизный лайнер впервые с начала конфликта пересек Ормузский пролив

Круизный лайнер Celestyal Discovery впервые с момента эскалации конфликта в регионе пересек Ормузский пролив . Судно изменило маршрут и вместо захода в оманский порт Хасаб проследовало через пролив, выяснил ТАСС на основе данных о движении судов. Пересечение произошло в 17:55 по московскому времени, лайнер держался на расстоянии около трех километров от побережья Омана.

По состоянию на 18:30 судно продолжило движение на юг. В маршрутной документации портом прибытия теперь значится оманский порт Маскат, расположенный у выхода из Оманского залива. Ранее в документах был указан порт Хасаб. Celestyal Discovery стало первым пассажирским судном, прошедшим через пролив после обострения ситуации в регионе.

В марте в Персидском заливе оказались заблокированы шесть круизных лайнеров. Среди них — MSC Euribia, Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5, два судна Celestyal Cruises (Discovery и Journey), а также Aroya под управлением саудовской компании. Суммарная вместимость этих лайнеров составляет порядка 17 тысяч человек.

Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода коммерческих судов после установления режима прекращения огня в Ливане. Однако в Белом доме подчеркнули, что военно-морские силы США продолжат морскую блокаду Ирана, введенную 13 апреля. Таким образом, несмотря на заявления Тегерана, ситуация в проливе остается напряженной.

