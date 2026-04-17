Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Антальи. Визит проходит по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана, сообщает ТАСС .

В рамках форума запланировано выступление Лаврова на специальной сессии. Об этом ранее на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российский министр также проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Антальский дипломатический форум является одной из значимых площадок для международного обсуждения актуальных вопросов внешней политики. Участие в нем Лаврова свидетельствует о стремлении России поддерживать диалог с зарубежными партнерами, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Ожидается, что в ходе выступления глава российского внешнеполитического ведомства затронет ключевые темы международной повестки. Детали переговоров с иностранными коллегами пока не раскрываются. По окончании форума планируется традиционная пресс-конференция.

