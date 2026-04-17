Зеленский пригрозил Белоруссии, упомянув Венесуэлу

Владимир Зеленский в Telegram-канале высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии. При этом он упомянул события в Венесуэле.

«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок», — заявил он.

Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. По его словам, Киев официально предупредил Минск о своей готовности «защищаться».

Операция США в Венесуэле была проведена в ночь на 3 января. После масштабных ударов по Каракасу Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В США суд предъявил венесуэльскому лидеру обвинения, связанные с наркоторговлей и терроризмом, которые грозят ему несколькими пожизненными сроками.

Ранее РФ призвала США освободить Мадуро и его жену.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.