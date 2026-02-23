РФ призвала США освободить Мадуро и его жену

«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу», — заявил он на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН.

Он отметил, что Россия безоговорочно поддерживает легитимные власти Венесуэлы.

Операция США была проведена в ночь на 3 января. После масштабных ударов по Каракасу Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе в Бруклине (Нью-Йорк), где суд предъявил венесуэльскому лидеру обвинения, связанные с наркоторговлей и терроризмом, которые грозят ему несколькими пожизненными сроками. Мадуро вину не признал. Москва осудила произошедшее как неприемлемое посягательство на суверенитет и потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы и его жены.

