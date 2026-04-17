СК спустя два года возбудил дело о доведении певца Кунгурова до самоубийства

Следственный комитет спустя 2 года после гибели оперного певца Евгения Кунгурова возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает РИА Новости .

По словам юриста, она не разделяет позицию отца погибшего, который настаивает на версии убийства, совершенного группой лиц.

«Я с первого дня настаивала на том, что есть доведение до самоубийства и оставление в опасности», — отметила она.

Тело певца было обнаружено 8 апреля 2024 года около его дома на Зоологической улице в Москве. Согласно первоначальной информации, он покончил с собой.

24 февраля в телеэфире экс-супруга артиста Наталья Троицкая заявила, что не согласна с версией о суициде. Она предположила, что его гибель могла быть результатом убийства или несчастного случая.

В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчет о продвижении расследования по факту смерти Кунгурова.

