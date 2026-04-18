Украинский дрон упал около родильного дома в Новокуйбышевске

Беспилотник ВСУ утром в субботу упал в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что из-за ЧП в здании были выбиты стекла. Пострадавших в инциденте нет

По словам главы региона, все дети и пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте падения БПЛА развернут оперштаб.

Также Федорищев напомнил жителям, что при обнаружении дронов или их элементов, нужно рассказать о находке по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в районе порта Высоцк произошло возгорание из-за атаки украинских беспилотников.

