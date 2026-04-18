Mehr: ВС Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом

Вооруженные силы Ирана восстановили контроль над Ормузским проливом из-за блокады со стороны Соединенных Штатов, сообщает агентство Mehr .

«Контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, этот стратегически важный пролив находится под строгим контролем вооруженных сил», — говорится в заявлении пресс-секретаря центрального штаба ВС республики.

В штабе добавили, что «ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем», пока власти США не перестанут мешать проходу судов из Ирана.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открыл Ормузский пролив. Разрешение на проход судов будет действовать до конца периода прекращения огня. Иран закрывал пролив из-за нападения США и Израиля 28 февраля.

