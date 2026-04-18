Дрозденко: пожар произошел в районе порта Высоцк из-за атаки БПЛА

сегодня в 07:35

В районе порта Высоцк в Ленинградской области произошло возгорание, огонь ликвидируется, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, пострадавших и повреждений в происшествии сейчас не выявлено.

Глава уточнил, что этой ночью всего над областью сбили 27 беспилотников ВСУ.

Кроме того, Дрозденко подчеркнул, что снимается ранее объявленный режим беспилотной опасности на всей территории области.

