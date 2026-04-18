Россиянин Пельмень победил американца на турнире по пощечинам в Лас-Вегасе

На турнире в американском Лас-Вегасе Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, экс-чемпион лиги главы UFC по пощечинам, одержал победу над американцем Эвианом Скоттом, сообщает РБК .

Поединок провели среди бойцов в супертяжелом весе на турнире Power Slap 19. Все три судьи единогласно присудили победу российскому бойцу.

Камоцкий дебютировал в лиге, созданной главой UFC Дэйной Уайтом, в июне 2024 года. В первом бою он нокаутировав поляка Камила Марусажа. Затем провел два боя с американцем Коа Вирнесом, первый завершился вничью, а в конце января прошлого года он победил и стал чемпионом Power Slap.

Затем в июне 2025 года Пельмень лишился титула чемпиона, уступив американцу Дейну Вирнесу, а в октябре проиграл американцу Макини Ману.

