сегодня в 07:15

Дождь будет днем 17 апреля в Московском регионе

Днем 17 апреля в Москве и области ожидается от +13 до +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается дождь.

Ветер будет южный с переходом на западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от +5 до +7 градусов. Будут облачная погода с прояснениями и дождь.

Ветер ожидается западный. Скорость составит от четырех до девяти метров в секунду.

