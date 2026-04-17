Наивная пенсионерка из Мособласти «задекларировала» 1,75 млн рублей у мошенников

Сотрудники полиции провели задержание в Московской области курьеров, похитивших 1,75 млн рублей у пожилой женщины. Об этом ТАСС рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Курьеров подозревают в мошенничестве. Правоохранители выяснили, что 85-летней пенсионерке из Электрогорска на телефон позвонила фейковая работница больницы. Она предложила записаться на диспансеризацию и попросила назвать код из SMS-сообщения.

Потом пострадавшей позвонили фейковые правоохранители и сотрудники Центробанка. Они убедили ее в том, что аферисты завладели доступом к данным и могут украсть ее средства.

Аферисты заставили пенсионерку снять деньги из банков и отдать курьеру «для декларирования». Пожилая отдала ему 750 тыс. рублей.

Через несколько суток мошенники повторили схему. Тогда женщина отдала еще одному курьеру 1 млн рублей.

В момент передачи средств был задержан один курьер. Им оказался 39-летний мужчины из Одинцова. Во время досмотра у него изъяли один млн рублей.

Затем полицейские провели задержание соучастника мужчины. Им оказался 24-летний парень из Чехова. Он забрал у пенсионерки первую часть суммы.

Силовики возбудили уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса России. Одного из курьеров отправили под домашний арест, второго заключили под стражу.

