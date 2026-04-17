Захарова прокомментировала победу Мадьяра на выборах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена дождаться публикации программных документов нового правительства Венгрии и его практических шагов, сообщает «Царьград» .

Партия Петера Мадьяра одержала победу на выборах в Венгрии. В соответствии с конституцией страны, в мае он должен сформировать новый кабинет министров.

«В соответствии с конституцией Венгрии, ее лидер Петер Мадьяр в мае текущего года должен будет сформировать новое правительство… Мы считаем целесообразным дождаться обнародования его программных документов и конкретных шагов по их реализации», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия уважает выбор венгерского народа. По ее словам, Москва готова к сотрудничеству с правительством Мадьяра на основе прагматизма и взаимного учета интересов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.