Ученые заявили, что цитрусовые защищают мозг при инсульте

Ученые выяснили, что соединения из цитрусовых могут защищать мозг при ишемическом инсульте. Речь идет о флаванонах, содержащихся в апельсинах и мандаринах, сообщает «Царьград» .

Исследователи обобщили данные о действии природных веществ — флаванонов. Результаты работы опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Анализ показал, что флаваноны воздействуют на ключевые процессы, связанные с повреждением мозга при ишемическом инсульте. Соединения снижают воспаление, уменьшают окислительный стресс и поддерживают работу митохондрий.

Кроме того, вещества помогают сохранять гематоэнцефалический барьер — систему защиты мозга от вредных веществ. Флаваноны также влияют на механизмы гибели клеток и могут запускать их восстановление, включая аутофагию — «очистку» клеток от поврежденных компонентов.

Отдельные данные указывают, что эти соединения способны улучшать кровоснабжение мозга за счет стимуляции образования новых сосудов. Авторы исследования подчеркнули, что флаваноны могут действовать как напрямую, проникая в мозг, так и опосредованно — через влияние на микрофлору кишечника.

По мнению ученых, в перспективе такие вещества могут использоваться в функциональном питании или при создании препаратов для профилактики и восстановления после инсульта.

