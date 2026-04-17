Россиянина Михаила Краснова выгнали с поста мэра колумбийского города

Сам мужчина считает, что его оклеветал другой экс-градоначальник Алехандро Фунес, чтобы избавиться от конкурента. Колумбийский политик неоднократно подавал иски, организовывал проверки и терроризировал россиянина.

Краснов был мэром 3 года, пока его не отправили в отставку и не завели дело. Россиянину и трем его подчиненным предъявили обвинения в сговоре против госуправления, незаконном влиянии на госзакупки, узурпации функций и злоупотреблении полномочиями.

Ранее Государственный совет Колумбии аннулировал результаты выборов на пост мэра Тунхи 2023 года. Краснову заявили, что он лишился поста, потому что якобы не имел права занимать его из-за контракта с Педагогическим и технологическим университетом страны, который был заключен за год до этого.

По данным следствия, обвиняемые принудили госкомпанию Ecovivienda нанять адвоката для отзыва иска об отмене итогов выборов. Он уже был оштрафован на 17 млн песо (357 966 рублей).

Но Краснов не унывает. У него в планах — кругосветное путешествие. Мужчина хочет познакомиться с разными культурами и заняться урбанистикой.

