Охранники мэра Лондона забыли сумку с оружием на тротуаре возле его дома

Возле дома мэра Лондона Садика Хана нашли сумку, набитую оружием. Выяснилось, что ее забыли полицейские, охранявшие градоначальника, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Sky News.

Сумка лежала на тротуаре возле дома Хана. В ней обнаружили пистолет Glock, пистолет-пулемет MP5, электрошокер Taser и патроны.

Оружие пролежало без присмотра на улице несколько часов. На сумку наткнулся один из прохожих и вызвал оперативные службы.

Вскоре выяснилось, что сумку забыли на улице полицейские, охранявшие мэра Лондона. Пятерых правоохранителей отстранили от работы на время расследования.

