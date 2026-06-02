Житель Башкирии заживо сжег жену и тещу, но вину не признает

Жителя Башкирии обвиняют в том, что он заживо сжег жену и парализованную тещу. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу, однако мужчина вину не признает, сообщает UFA1.RU .

Происшествие случилось в туймазинском селе Дуслык в мае 2025 года. Согласно версии следствия, 68-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, облил ее бензином и поджег.

В результате пожара женщина скончалась, а также погибла ее 86-летняя парализованная мать, находившаяся в доме. Одна из погибших, охваченная пламенем, выбежала на улицу на глазах у соседей, но спасти ее не удалось.

Огонь уничтожил жилье и повредил соседнее помещение. Ущерб собственникам превысил 720 тысяч рублей.

На данный момент дело направлено в Верховный суд республики на рассмотрение.

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