Пьяный москвич устроил стрельбу в центре Москвы и был нейтрализован прохожими

Стрельбу в центре Москвы ночью устроил пьяный мужчина. Он использовал ракетницу, чем вызвал гнев прохожих, сообщает SHOT .

Ночью нетрезвый москвич вышел из бара на улице Солянка в российской столице, после чего выстрелил в небо из сигнального пистолета. Появилась красная вспышка.

Очевидцы подумали, что выстрел был сделан из огнестрельного оружия. После этого мужчину начали избивать.

Стычка закончилась госпитализацией стрелявшего. На место происшествия затем приехали полицейские.

Ночью сообщалось, что на улице Солянка была стрельба. Перед этим между двумя людьми возник конфликт.

Очевидцы услышали два выстрела. Затем они заметили на асфальте лежащего мужчину. Вокруг него была кровь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.