«Послания от мертвых» обнаружили на стенах древней гробницы в Грузии

Исследователь Леван Лосаберидзе изучил результаты раскопок 40-летней давности в Зуртакетском районе Грузии и обнаружил «послания от мертвых» на стенах древней гробницы, сообщает Popular Mechanics .

В период с 1959 по 1964 годы археолог Отар Джапаридзе сделал важное открытие в горах Грузии. Ученый обнаружил 265 плит с гравировками, вмурованных в курганы Он установил, что эти плиты принадлежат к триалетской культуре, которая процветала примерно в 2000–1700 годах до н. э.

После изучения 32 образцов по сохранившимся фотографиям и рисункам исследователь Леван Лосаберидзе пришел к выводу, что на гравировках изображены: геометрические узоры (зигзаги, шевроны, сетки, треугольники, спирали, пунктирные прямоугольники); животные (олени и полорогие); схематичные жилища или хижины (возможно, для обозначения семей, участвовавших в строительстве) и группы знаков, похожие на счетные палочки. Вероятно, древние так считали время, затраченное на строительство курганов.

Изображения несли символическую или ритуальную значимость, соответствующую мегалитической традиции всего региона. Комбинация ритуальных и практических надписей позволяет по-новому взглянуть на структуру памятника.

Лосаберидзе проводил исследования исключительно на основе фотографий и зарисовок — новые раскопки и радиоуглеродный анализ не осуществлялись, поэтому выводы не могут считаться окончательными.

Триалетская культура известна замысловатыми изделиями из драгоценных металлов и бронзы. Эксперты надеются, что будущие исследования помогут лучше понять культуру, искусство и летописание Триалети.

Культура Триалети (2200—1600 гг. до н. э.) возникла в Закавказье после куро-араксской культуры. Курганы той эпохи, по словам академика Пиотровского, «донесли до нас облик древней культуры, полной своеобразия и небывалого до сих пор варварского великолепия». Исследователи считают, что культура Триалети могла стать основой для протоармянского языка.

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