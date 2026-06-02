В Бразилии женщина провалилась в канализационный люк, который пытались украсть

В Бразилии женщина провалилась в канализационный люк, который до этого пытались украсть неизвестные, сообщает британское издание The Sun .

Инцидент произошел воскресенье утром возле школы на улице Ото-де-Аленкар в Сан-Паулу. На опубликованных кадрах видно, как 31-летняя женщина идет на работу, разговаривая по телефону, и внезапно проваливается в канализационный люк на тротуаре.

К женщине поспешил на помощь мотоциклист, который ее подвозил. Пострадавшую с травмами средней тяжести госпитализировали в Федеральную больницу Андарай в Рио-де-Жанейро.

За несколько часов до происшествия на камеру видеонаблюдения попали двое мужчин, которые якобы пытались украсть крышку канализационного люка. На видео видно, как они сняли крышку, но ничего не украли. По имеющимся данным, один из мужчин попытался закрыть слив, но не смог сделать.

Местные власти заявили, что в этом районе были обнаружены две крышки от канализационных люков. Предположительно, речь идет о краже. Их уже заменили для обеспечения безопасности граждан.

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