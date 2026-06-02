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Проломлен череп: мужчина бросил об пол девочку в Липецкой области

В Ельце Липецкой области мужчина травмировал маленькую девочку. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, вечером 31 мая нетрезвый 32-летний мужчина находился в квартире сожительницы. Во время конфликта он поднял ее пятилетнюю дочь и бросил с высоты своего роста.

После падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Мужчина скрылся с места происшествия.

В это время матери ребенка не было дома. Когда она вернулась и увидела тяжелое состояние дочери, то сразу вызвала медиков. Пострадавшую госпитализировали.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней).

На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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