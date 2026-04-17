В Реутове провели рейд по использованию ремней безопасности

Профилактическое мероприятие состоялось в пятницу, 17 апреля, на территории Реутова. В нем приняли участие сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД «Балашихинское» и представители Народной дружины. Акция прошла в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь!», который проводится в муниципалитетах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.