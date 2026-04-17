В Ленинском округе открыли фотовыставку к 55-летию гарнизона

Фотовыставка «Отважному гарнизону – 55!» открылась в сквере «Юность» в Видном Ленинского округа. Экспозицию приурочили ко Дню пожарной охраны и Дню чествования ветеранов службы. На стендах представлены архивные снимки с 1970-х годов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция рассказывает об истории Видновского гарнизона пожарной охраны. Посетители могут увидеть фотографии учений, тушения пожаров и повседневной работы сотрудников разных лет. История подразделения начинается с 1971 года, когда на проспекте Ленинского Комсомола в Видном началось строительство пожарной части.

«Сегодня мы собрались, чтобы поблагодарить наших ветеранов за неоценимый опыт, которым они делятся с молодым поколением. Мы ежегодно чтим их труд и стараемся оказывать адресную поддержку. Представленные здесь фотографии — это живая летопись из архивов», — сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин.

Организатором выставки выступил председатель совета ветеранов Видновского гарнизона пожарной охраны Владимир Русов. Он собрал исторические материалы и архивные снимки, отражающие становление подразделения.

«Мы постарались показать разные периоды — от первых шагов гарнизона до современности. Особое внимание уделили профилактике пожаров. Сегодняшний пожарный — специалист с глубокими техническими знаниями, и выставка наглядно демонстрирует, какой путь прошла профессия за 55 лет», — отметил Владимир Русов.

Выставка разделена на тематические блоки. «Черно-белый» стенд посвящен ранним этапам службы, современные разделы рассказывают о текущей работе сотрудников. Посетить экспозицию в сквере «Юность» можно в любое время, возрастных ограничений нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.